Leeres Klavier beim ZDF

Die 100. Ausgabe der Satireshow „Die Anstalt“ zeigte mehr als eine Minute lang einen Flügel ohne Pianisten. Dort hätte Igor Levit sitzen und den Rapper Danger Dan zu dessen neuem Song „Keine Angst“ begleiten sollen. Das ZDF hatte den Auftritt zwei Tage vor Ausstrahlung der Sendung „AntifAnstalt 100“ zum Thema Rechtsextremismus gecancelt, weil der Songtext als Aufruf zu Gewalt verstanden werden könne.

Max Uthoff, Claus von Wagner und Maike Kühl verlasen dann einen Text des ZDF, wonach der Sender die Sache in einer anderen Sendung aufarbeiten wolle. Darauf wollten die drei von der „Anstalt“ nicht warten, sie zitierten aus dem Songtext und diskutierten ihn. Dies hätten sie gern mit dem Künstler selbst gemacht, erklärten sie. „Das heißt: Wir sind im ZDF gegen das ZDF“, sagte Kühl, die Absage durch den öffentlich-rechtlichen Sender an Danger Dan kritisierten die Kabarettisten als „mutlos“.

Mit ihrer mutigen Intervention besorgten sie allerdings ein Stück weit selbst die Ruf-Reparatur des ZDF.