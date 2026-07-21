ZDF-Intendant verteidigt Ausladung von Rapper Danger Dan

ZDF-Intendant Norbert Himmler hat die Ausladung des Rappers Danger Dan aus der Satiresendung „Die Anstalt“ verteidigt, zugleich aber Fehler beim Entscheidungsprozess eingeräumt. „Die Kurzfristigkeit der Ausladung müssen wir uns vorwerfen lassen“, erklärte Himmler auf Fragen der „Süddeutschen Zeitung“. „Wir hätten früher die Grundsatzfrage stellen müssen, am besten schon vor der eigentlichen Einladung.“ Inhaltlich steht der Intendant jedoch zu der Ausladung. Zum Liedtext von Danger Dans Song „Keine Angst“ erklärt er: „Wir haben es hier meiner Ansicht nach unzweifelhaft mit einer Gebrauchsanweisung zum linken, gewaltbereiten Widerstand zu tun, der in “freundlichen Grüße„ an linksextreme, zum Teil rechtskräftig verurteilte Gewalttäter mündet.“ Der Rapper Danger Dan sollte mit Starpianist Igor Levit sein neues Lied „Keine Angst“ bei der 100. Ausgabe von „Die Anstalt“ präsentieren, die sich mit Radikalisierung und der Wehrhaftigkeit der Demokratie beschäftigt. Kurz vor der Aufzeichnung entschied das ZDF, den Auftritt zu streichen, da der Liedtext als Aufruf zu Gewalt verstanden werden könne.

Danger Dan plant Ersatzauftritt Danger Dan sprach bei Instagram von einem Eingriff in die Meinungs- und Kunstfreiheit. Dem „Spiegel“ sagte der Musiker, er rufe niemanden dazu auf, in den kriminellen Untergrund zu gehen. Es gehe darum, wie wirksame Antifaschismus-Strukturen aufgebaut werden können. Er verabscheue Gewalt. „Aber das Problem ist: Sie ist schon längst politische Realität.“ Danger Dan und Igor Levit planen nun ein Ersatzkonzert. Der Auftritt mit dem Titel „Die keine Angstalt“ soll am Dienstag um 21 Uhr im Berliner Columbia Theater stattfinden. Der Auftritt werde auch bei YouTube übertragen, teilte die Agentur von Danger Dan mit. Der Gewinn aus dem Ticketverkauf soll den Angaben zufolge an den Verein Opferperspektive gehen, „die zentrale Anlaufstelle in Brandenburg für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt“.

ZDF-Fernsehräte üben Kritik Mitglieder des ZDF-Fernsehrats kritisierten die Ausladung in einem offenen Brief an Himmler. Das ZDF habe eine Gelegenheit verpasst, eine Debatte über Rechtsextremismus in Deutschland und die vielfältigen Möglichkeiten seiner Bekämpfung anzustoßen, heißt es darin. Die Absage des Auftritts von Danger Dan und Igor Levit zeuge nicht nur von fehlendem Mut, sondern auch von fehlendem Vertrauen in die Redaktion der Sendung „Die Anstalt“, sich angemessen mit dem Lied auseinanderzusetzen, heißt es in dem von acht Mitgliedern des Gremiums unterschriebenen und auf „netzpolitik.org“ veröffentlichten Schreiben.