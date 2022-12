Manchmal sind große Worte zulässig. Österreich tritt mit dem neuen Filmfördermodell (siehe hier) tatsächlich in eine neue Ära ein, was Produktionen für Kino, TV und Streaming betrifft. Auch wenn es an Details wohl künftig noch zu schrauben gilt, ist das bemerkenswert in einem Land, das für die Bühnenkunst traditionell viel Geld locker macht und beim Film immer wieder anachronistisch anmutende Hürden eingebaut hat.

Bei der Übertragung der Parlamentsdebatte auf ORFIII am Donnerstagnachmittag durfte man Zeuge werden, dass der Blick fürs Große unterschiedlich ausgelegt werden kann. Der ÖVP-Abgeordnete Hans Stefan Hintner – er ist auch Mödlinger Bürgermeister – hob zunächst zwar kurz einen KURIER-Bericht zum Thema hervor, hielt dann aber für den Rest seiner Rede ein Referat zur langjährigen Geschichte der Filmkultur in Mödling. Auch ein Zugang.