Biester vs. Champions

Mit „School of Champions“ ist das zweite Großprojekt der neuen Streamingplattform ORF ON gestartet. Bereits Anfang des Jahres war „Biester“ ins Rennen gegangen.

Freilich drängt sich der Vergleich auf, welche Serie besser beim (jungen) Publikum ziehen wird. In „Biester“ prallen in Wien Reich und Arm aufeinander, was schon von der Grundsituation her nicht ohne Klischees abgehen kann. „School of Champions“ spielt zwar in der Provinz und dreht sich ums Skifahren, ist aber dennoch zeitgemäßer geraten.