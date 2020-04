Wie viel Lärm aus der Nachbarwohnung muss ich dulden?

Meine Mietwohnung ist in einem Mehrparteienhaus, in dem die Wände sehr hellhörig sind. Schon in normalen Zeiten kann ich die Nachbarn sehr gut hören und seit nebenan eine kinderreiche Familie eingezogen ist, musste ich mich schon öfter beschweren. In der jetzigen Zeit der Ausgangsbeschränkungen ist der nun ganztägig zu hörende Lärm von nebenan für mich unerträglich. Selbst wenn die Kinder am Spielplatz der Hausanlage sind, schreien sie die ganze Zeit herum. Dazu kommt, dass offenbar irgendwo in der Anlage ein Schlagzeuger stundenlang übt und ich daher trotz Sonnenscheins die Fenster geschlossen lassen muss. Meine Nachbarn treiben mich zur Verzweiflung!

Elfriede S., Wien