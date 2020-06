WG-Auflösung: Bin ich meiner Ex–Mitbewohnerin Geld schuldig?

Meine Mitbewohnerin und ich leben seit fünf Jahren in einer Wohngemeinschaft in einer Mietwohnung in Wien. Damals haben wir die Wohnung gemeinsam angemietet und stehen auch beide im Mietvertrag.

Während der Ausgangsbeschränkungen kam es immer wieder zu heftigen Streits zwischen uns. Sie möchte nun zu ihrem Freund ziehen. Das ist mir auch ganz recht, weil dann mein Freund einziehen könnte und auch ich gemerkt habe, dass mir das viel lieber wäre.

Gestern hat meine Mitbewohnerin für den Auszug plötzlich 10.000 Euro gefordert. Sie meint, unsere Miete wäre viel günstiger als die bei ihrem Freund und es stehe ihr daher ein Ausgleich zu. Mir bliebe ja die günstige Miete. Außerdem hätte sie sich an den Kosten der neuen Küche beteiligt. Muss ich meiner Freundin wirklich etwas zahlen, wenn sie auszieht?

Katharina L., Wien