Welche Stornokosten entstehen mit der Absage meiner Hochzeit?

Mein Verlobter und ich hatten im Juni eine große Hochzeit geplant. Ich habe schon so viel Zeit, Energie und auch Geld in die Vorbereitungen investiert. Seit ich weiß, dass die Hochzeit so sicher nicht stattfinden kann, weine ich den ganzen Tag. Mein halbes Leben habe ich mich auf diesen Tag gefreut und schon als kleines Mädchen davon geträumt. Eine kleine Hochzeit kommt für mich überhaupt nicht in Frage! Neben meiner totalen Verzweiflung, droht uns jetzt offenbar auch noch ein finanzielles Fiasko. Niemand scheint Rücksicht zu nehmen. Alle verlangen irgendwelche Stornokosten. Müssen wir wirklich Stornogebühren bezahlen?

Stephanie L., Salzburg