Muss meine 13-jährige Tochter ihren Vater weiter sehen?

Meine 13-jährige Tochter hat ihren Vater seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen nicht mehr gesehen. Schon vorher ist sie nur sehr ungern zu ihrem Vater gegangen. Sie hat mir immer wieder erzählt, dass sie nicht mehr hin will, weil mein Ex-Mann schlecht über mich redet und er auch zu ihr immer wieder sehr unfreundlich ist. So hat er sie als „fett“ bezeichnet und ihr immer wieder Fitnessvideos mit gemeinen Kommentaren geschickt. Nun will sie gar nicht mehr hin. Mein Ex-Mann besteht aber darauf, die Kontakte wieder aufzunehmen. Muss meine Tochter zu ihrem Vater?

Marion R., Salzburg