Wer will schon 100plus werden?

Daria antwortet, indem sie sich genüsslich in einer Wiese wälzt, ohne vorher zu schauen, ob dort, Zecken, Kackhaufen oder tote Kröten liegen (alles schon erlebt und tagelang gerochen). Für sie ist Auf-den-Rücken-Werfen und sich in Wasauchimmer zu wälzen Ausdruck spontaner Lebensfreude. Da ich nicht mitmache, schaut sie mich auffordernd an.

Ich grantle: „Komm mir nicht so! Du mit deiner unreflektierten Do-What-You-Love-Love-What-You-Do-Attitüde! Wenn dir danach ist, frisst du jeden Komposthaufen kahl, und das endet dann in der Tierklinik. Wenn dir danach ist, springst du über Baumstämme oder von Mauern, und das endet mit Rückenschmerzen.“

Darias Blick sagt: „Ok, ich werde vielleicht nicht 100plus, aber das glücklich.“ Dann schmeißt sie sich auf den Rücken. Nächste Runde Wuzeln und Wälzen. Sie streckt die Pfoten in die Luft und wirft den Kopf hin und her. Sie sieht glücklich aus, einfach so, völlig ungeplant. Ich glaube, wenn niemand weit und breit zu sehen ist, probiere ich das auch aus. Demnächst.