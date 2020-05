Erlebnisse aus der neuen Welt

Die Welt ist wiedereröffnet. Daria wirkt davon eher unbeeindruckt. Vor allem der Umstand, dass man wieder jederzeit zum Tierarzt gehen, Krallenpflege, Impfungen und Blutabnahmen vornehmen lassen kann, begeistert sie deutlich weniger als uns.

Daria schien bis jetzt nichts abzugehen. Im Gegenteil. Die sogenannten Ausgangsbeschränkungen führten bei ihr zu Ausgangslockerungen, weil andauernd jemand kurz Pause von seinem Homeoffice, Home-Studium oder Home-Koller brauchte. Ihre Meute war Tag und Nacht um sie. Die Verpflegung war reichlich und regelmäßig. Hund, was willst du mehr?

Ganz ohne Zoom-Konferenzen, Teams-Chats, Whatsapp-Cartoonversand und Skype-Telefonate wirkte Daria nie so, als würde sie am Social-Distance-Syndrom leiden. Eher zog sie sich öfter als sonst in ihren Korb zurück, um Ruhe zu haben, von all dem lautstarken Online-Teaching und Offline-Theater.