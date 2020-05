Hunde kennen keinen Muttertag

Und das, obwohl die soziale Abnabelung beim Hund sehr konsequent erfolgt. Oder gerade deshalb. Daria kam mit neun Wochen zu uns. Bis dahin hingen sie und ihre Geschwister an der Hundemama, was diese mit liebevoller Strenge – manchmal auch Gereiztheit, die sie deutlich Grenzen setzen ließ – gerne und selbstverständlich über sich ergehen ließ.

Dann war Schluss mit Hotel Mama. Wir besuchten Darias Hundemama und Hundeoma regelmäßig, aber es waren stets Begegnungen auf Augenhöhe. Keine versuchte mehr, die andere zu erziehen. Da trafen einander Hundefrauen mit demselben Stallgeruch, aber ohne Generationskonflikte.

Geborgenheit, Wärme, Langmut, Versorgung und unerschütterliche Liebe lebenslänglich, die bei Zweibeinern konsequent den Müttern zugeschrieben wird, sucht (und findet) Daria bei ihrem Herrl – und wenn Not am Mann ist, gern auch einmal bei mir, ich spiel die zweite Geige, bin aber Einspringerin für die erste Geige. So orchestriert Daria ihr Leben, ohne emotionale oder kulinarische Einbußen hinnehmen zu müssen, obwohl wir ihre Mama und seit Kurzem auch ihre Methusalem-alt gewordene Oma hier nicht mehr besuchen können.

Was lernen wir daraus? „ Hotel Mama“ ist überall dort, wo die Liebe wohnt.