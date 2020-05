Du sollst nicht stehlen, außer du bist süß genug

Viel ist dieser Tage von Regeln die Rede, von Vorschriften, Verordnungen und von Gehorsam. Lassen Sie sich nicht abschrecken, liebe Leserin, lieber Leser, das hier ist keine Regierungspressekonferenz ... wir kommen gleich auf den Hund.

Daria hält nämlich viel von Vorschriften und Verordnungen – solange sie nur fürs Personal gelten: Futter um punkt 12 und 18 Uhr, in zwei Gängen serviert. Ausgänge untertags zweimal lang, vorm Schlafengehen aber möglichst kurz. Bettchen in die Sonne schieben, sobald die scheint. Den Bauch kraulen, aber bitte nur links, nicht rechts. Dabei ist absoluter Gehorsam durchaus erwünscht, um nicht zu sagen: unerlässlich.

Andererseits hält Daria rein gar nichts von Vorschriften und Verordnungen – sobald diese sie selbst betreffen. Der Beagle ist von seinem Wesen her nicht dafür gebaut, etwas einzuhalten, auszuführen oder gar zu unterlassen, das er nicht selbst so beschlossen, also eigeninitiativ entschieden, hat. – Was übrigens darauf hindeutet, dass unsere Kinder einst auch Beaglewelpen waren.

Anders gesagt: Der Beagle ist sehr selbstbestimmt. Aber nicht jeder, der selbstbestimmt ist, muss deshalb gleich ein Beagle sein.