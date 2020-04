Keine schnarcht so schön wie sie

Ich vermutete, dass Daria im Schlaf pfeift, weil sie sich einfach nichts pfeift. Sie träumt groß. Einmal sogar, dass sie ein Wolf ist. Mitten in der Nacht rissen mich wilde Prärieklänge aus dem Schlaf. Ihr Heulen klang bedrohlich. Daria beherrscht auch das Ganzkörperträumen: Wenn sie im Traum rennt, streckt sie alle Viere in die Luft und zappelt im Schlaf.

Nach wochenlangem Studium von Darias Schlafmustern gelang mir dieser Tage das Kunststück: Am Ende einer langen Waldwanderung legte ich mich auf einer Lichtung kurz in die Sonne – und schlief sofort ein. Daria bewachte meinen Schlaf. Als ich aufwachte, jausnete sie friedlich neben mir. Wieso war das Säckchen mit den Hundekeksen nicht mehr in meiner Hosentasche, sondern lag zerbissen in der Wiese? Daria hatte keine Ahnung. Ich musste sehr tief geschlafen haben.