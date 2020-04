„Nur die Kinder gehen mir ab“

Das neue gesellschaftliche Zauberwort heißt Disziplin. Und dagegen sträubt sich im Beagle so ungefähr alles, vom Nackenhaar bis zu den Zehen.

Daria hat wahrscheinlich mehr positive Eigenschaften als Eigenschaftswörter in diese Kolumne passen. Aber eines ist sie ganz sicher nicht: diszipliniert. Der Beagle haut gern ab, ist stur und unbelehrbar – man könnte dazu auch sagen: mobil, eigeninitiativ und fokussiert.

Aber ... ja, wir sind diszipliniert und halten die sogenannten Maßnahmen ein. Diese Disziplin scheint Daria sogar zu gefallen. Denn alle sind ständig um sie herum, was für einen Meutehund wie Weihnachten und Ostern gleichzeitig ist. Andauernd wird gekocht und gebacken. Da fällt immer etwas unbemerkt runter.

Sagen wir so: Unsere persönliche Disziplin ist keine Kunst. Nichts, worauf wir stolz sein dürfen. Denn mit wenigen Schritten sind wir zu Fuß im Grünen; Wohlstand haben wir schon vor Corona in Verbundenheit und nicht in Vermögen gemessen; wir sind zu viele, um daheim einsam zu sein, und zu wenige, um einander auf die Zehen zu steigen; wir haben gesunde Eltern und allen Grund, dankbar zu sein. Wer also sind wir, um über andere zu urteilen?