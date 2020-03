Schlüssel zum Glück

Eine befreundete Ärztin predigt mir seit Jahren: „Himmelschlüsseltee ist gut gegen Husten!“ Zum Glück haben wir keinen Husten. Also machten wir nicht Tee daraus, sondern ein Erinnerungsfoto.

Denn für mich ist Himmelschlüssel nicht Heilkraut im klassischen Sinn, sondern beinahe im metaphysischen Sinn: Wer sonst würde es wagen, seinen Kopf bei graupeligem Schneeschauer aus der Erde herauszustrecken, dann forsch die Blüten zu öffnen und sich Daria und mir mitten in den Weg zu stellen?

Himmelschlüssel sind mutig und machen Mut. Denn sie erzählen Jahr für Jahr davon, dass der Himmel nicht verschlossen bleibt, egal, wie trist die Lage gerade sein mag. Und das ist ansteckend. Denn als Daria und ich am Freitag wieder vorbeikamen, diesmal bei Sonnenschein, hatten bereits Hunderte Himmelschlüssel ihre Köpfe aus der Erde rausgestreckt und ihre Blüten geöffnet.

Wenn die Natur alles hochfährt, was sie hat, obwohl es schneit, und bei Nacht friert, dann beweist das doch eines: Was wirklich wachsen und werden will, wird sich durch nichts aufhalten lassen.