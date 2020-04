Zukunftsforscher prophezeien: Futterlieferung am Montag

Daria blickt gern in die Ferne, aber sie schaut nie in die Zukunft. Und wenn doch, dann höchstens in die unmittelbare.

Sie kann zum Beispiel vorhersagen, dass es innerhalb der nächsten Minuten Futter geben wird, sobald in der Küche bestimmte Arbeitsschritte eingeleitet werden. Dann begibt sie sich in Warteposition, auf dass die nahe Zukunft möglichst rasch auf sie zukommen möge.

Was kluge Menschen derzeit, trotz aller Klugheit, am liebsten tun, ist für Daria völlig unverständlich: Sie sagen die Zukunft voraus, und nicht nur die der nächsten Minuten. Was aber naturgemäß gar nicht möglich ist. Denn die vergangenen Wochen zeigen deutlich: Zukunft ist das, was uns – unvorhergesehen von jedem Seher und unangekündigt von jedem Horoskop – eiskalt erwischt.

Dass am Montag, so gegen 11 Uhr, die Hundefutterlieferung kommen wird, ist zwar von heute, Sonntag, aus betrachtet, auch Zukunft, aber (dank Ankündigung des Zustellers) eine äußerst vorhersehbare. Die Menschen jedoch sagen nicht vorher, wann das Hundefutter geliefert wird, sie prophezeien das Unvorhersehbare: Wie wird uns die Krise ändern? Was wird sich ändern? Wird sich überhaupt irgendetwas NICHT ändern?