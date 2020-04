Ostern heuer anders: Da kennt sich ja kein Hund aus

Eigentlich wollten wir im Garten der Großeltern Eier suchen. Allen voran der Beagle, denn der sucht nicht mit den Augen, sondern mit der Nase – und das funktioniert besser. Aber die Großeltern bekamen heuer von uns kein Osternest mit bunten Eiern und Schokohasen am Ostersonntag im Garten versteckt, sondern eine Kiste mit Milch und Eiern und Spinat und Kohlrabi und Bananen und Birnen am Gründonnerstag in den Garten gestellt. Ein seltsamer neuer Osterbrauch, der sich in mittlerweile zehn Beaglejahren so nie zugetragen hat.

Eigentlich wollten wir am Ostermontag nach Colmar fahren – einen alten Freund im Elsass besuchen. Aber trotz gültiger Impfungen und Hundepapiere ist das Reisen angeblich nicht erlaubt, egal, ob mit oder ohne Beagle.

Da kennt sich ja kein Hund aus. Aber vielleicht ist das gar nicht nötig. Wir bleiben heuer daheim, haben sie gesagt. Und nächstes Jahr werden wir Eier verstecken und pecken wie noch nie. Und der Freund im Elsass soll bitte auf uns warten, spätestens Ostern 2021 läuten wir bei ihm an.