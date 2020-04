Wer kocht wirklich gerne, wenn er ständig kochen muss

Aber derzeit komme ich drauf, dass drei bis vier Speisen zwar reichen, um das Bild des engagierten Hobbykochs aufrechtzuerhalten, aber keinen Wochenplan füllen. Mit drei Speisen ist man im Bleib-daheim-Rhythmus (Mittagessen kochen – abservieren – Geschirrspüler – Abendessen kochen – abservieren – Geschirrspüler – ...) Dienstagmittag fertig, um es mit Michael Häupl zu sagen.

Tiefkühllasagne ist am schlimmsten

Man sucht also Rezeptideen, Kompensation durch Inspiration, und merkt bald, dass inspirieren und transpirieren verdammt verwandt sind, weil kaum etwas anstrengender ist, als ein perfekt inszeniertes Food-Blogger-Food nachzubasteln. Noch nie hat ein Essen auf dem eigenen Teller so ausgesehen wie in dem Facebook-Post und irgendwo zwischen Verzweiflung und Scheitern geschieht es: Man merkt, dass man gar nicht so gerne kocht. Dass einem das Gekoche nur durch jahrelange Fernseh-Kochshows und Jamie-Hypes und Do-it-yourself-Lawinen eingeimpft wurde. Man erinnert sich an das Kochbuch-Geschenk, das es damals in der Jugend ein Jahr lang nicht aus dem Zellophan schaffte.