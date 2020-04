Restlessen: Fünf einfache Rezepte mit Gemüse

Zero Waste bedeutet natürlich auch, mit Gemüseresten achtsam umzugehen. Stimmt, es fällt viel an, wenn man Karotten & Co beim Kochen schnipselt und hackt – das bedeutet aber nicht, dass Strunk und Grün im Mist landen müssen. Im Gegenteil: Es handelt sich dabei um wertvolles Grün. Ein paar Beispiele: Spargel galt einst als wahrer Luxus, also kochten unsere Mütter und Großmütter aus der Schale des Spargels eine feine Spargelsuppe. Oder sie sammelten allerlei Gemüsereste ( Strunk von Brokkoli, Karfiol, Karottenstücke, Karottengrün, Zwiebel- und Erdäpfelschalen etc.) in Tupperware und verkochten sie zu einer Gemüsesuppe, die dann als Basis für andere Suppen diente oder für schmackhafte Saucen. Man kann diese Reste auch einfrieren – und je nach Bedarf dann für so eine Suppe verwenden. Sogar Kirschkerne wurden einst wiederverwertet – nämlich ein Leinensackerl damit gefüllt, das im Backrohr aufgewärmt wurde und bei Kreuzschmerzen oder kalten Füßen Linderung brachte. Was man sonst noch aus Gemüserestln zaubern kann, verraten wir hier:

BLATTRESTL-PESTO