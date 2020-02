Versuchen Sie es!

Versuchen Sie ein Experiment. Halten Sie sich einen Tag lang genau an alle Verkehrsregeln. Fahren Sie 50 in der 50er-Zone, 30 in der 30er-Zone und nicht schneller als 130 auf der Autobahn. (Und 80 auf der Tangente, falls dieses Höllentempo dort überhaupt möglich ist.) Beachten Sie Ampeln und Stoppschilder sowie das (hierzulande völlig unbekannte) Reißverschlusssystem und natürlich auch die Rechtsfahrregel.

Sie werden sich wundern: So oft angehupt, beschimpft, vogelbezeigt sind Sie noch nie geworden.

Anderes Experiment: Fahren Sie in Italien Auto, also dem Land, das als Erfinder des Straßen-Chaos gilt. Noch bevor Sie den Blinker setzen, wird man Ihnen eine Lücke lassen, um die Spur zu wechseln. Nur in Österreich gilt der Versuch, umzuspuren, als Zumutung für alle anderen.

In den USA gibt es übrigens das System des „4 Way Stop“: An einer Kreuzung machen sich die Lenker selber aus, wer als erster fährt.

Undenkbar bei uns – es gäbe rauchende Trümmerhaufen.