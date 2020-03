Verschieben wir unsere Reisen - aber keinesfalls nach Gähnemark

Es war ungefähr Mitte der Woche, also etwa Tag 10 d.v.D. (des verordneten Daheimseins), da hat ein Bekannter am Telefon den Satzteil „... im Herbst werde ich dann in Dänemark ...“ fallen lassen. Ausnahmsweise habe ich mich nicht über die Destination mokiert (ich nenne das Land Gähnemark und seine Hauptstadt Kopenfaden), sondern über die Erwähnung an sich. Es ist dem Bekannten gar nicht aufgefallen, aber er hat mit diesen Worten quasi unabsichtlich dem Tunnel ein Ende samt Licht gegeben: im Herbst werde ich dann.