Bucht Marsa Alam in Ägypten: Ein Resort im Einklang mit der Natur

Gäste schätzen Nachhaltigkeit

Die Gäste schätzen diese Strategie der Nachhaltigkeit, viele kommen schon zum wiederholten Mal an die Coraya Beach. Beim fünften Aufenthalt wird vom Hotelmanagement in einer kleinen Zeremonie eine Palme gepflanzt, die mit dem Namensschild des Urlaubsgastes versehen ist. So kann man sich beim nächsten Aufenthalt über den Wachstumsfortschritt seines „Patenkindes“ freuen. Inzwischen gibt schon eine lange Palmen-Reihe versehen. manfred ruthner