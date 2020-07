Ungetrübtes Sommerglück

Es ist für uns Normalgehirne unvorstellbar. Aber Daria merkt sich Orte, Wege, Rastplätze und inoffizielle Ausspeisungsstätten – wie etwa den Platz, an dem die Fische geputzt werden, oder die Parkbank, neben der die Schüler ihre Pizzareste liegen lassen – auch über Jahre.

Und wenn sie nach gefühlter Ewigkeit an einen Ort zurückkehrt, weiß sie genau, welche Couch für sie zugelassen ist (die rote unterm Olivenbaum) und von wo sie sich besser schnell aus dem Staub macht, sobald sie entdeckt wird.

Doch trotz ihres Elefantengedächtnisses scheint sie nie von Fernweh geplagt, schaut sie nie wehmütig die Standmatten im Kasten an, nimmt sie nie den Hundepass zwischen die Zähne, um zu sagen: „Los, kommt, wir fahren!“

Sie mag den Sommer 2020, so, wie er eben ist. Und so wie sie all die Sommer davor mochte, so wie sie waren.