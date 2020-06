„Gib das Handy weg!“

Eine beliebte Grußformel in verrückten Zeiten lautet: „Ich versteh’ die Welt nicht mehr!“ Wenn das jemand zu mir sagt, antworte ich: „Jetzt erst? Glückwunsch! Ich hab’ sie noch nie verstanden.“ Womöglich ist die Welt gar nicht als Konzept gemeint, das man verstehen kann. Es fängt ja damit an, dass sich jeder beim Wort Welt etwas anderes vorstellt: Der eine sieht eine blaue Kugel im All. Der andere denkt an 7,8 Milliarden Menschen. Der nächste sieht im Geist die Nachrichten – Krieg, Corona, Naturkatastrophen, Demonstrationen, Hunger. Wieder andere sehen die Schönheit von Serengeti bis Amazonas.

Und wie reagiert Daria, wenn jemand sagt: „Ich versteh’ die Welt nicht mehr!“? – Sie legt den Kopf schief, und ihr Blick fragt: „Was ist das, die Welt?“

Darias Perspektivwechsel, wenn sie über den Rand ihrer Futterschüssel auf die Welt schaut, ist der Wald hinterm Haus. Und „blaue Kugel“ ist für sie maximal der Ball von Setter Sammy. Daria denkt auch nie an 7,8 Milliarden Menschen, sondern maximal an 7 oder 8, die in ihrem Leben regelmäßig vorkommen.