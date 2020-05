Die Spießroute führt unters Sofa

Daran dürfte sie sich erinnert haben, als wir neulich das erste Post-Corona-Grillen veranstalteten. Daria meldete sich freiwillig, um auf den Tisch mit dem Grillgut aufzupassen. Von der Gartenliege aus wahrte sie den Überblick.

Ich war einverstanden, da ich wusste, dass sie kein Interesse an Spargel, Zucchini, Pilzen, Maiskolben und Mungbohnensalat hat – und weil ich sah, dass die Fleischvorräte weit genug weg lagen, um von Daria versteckt zu werden.

Es ging gut. Wir aßen, Daria bewachte den Rest. Doch dann lief der Abend aus dem Ruder, weil ein Wolkenbruch die Tischgesellschaft in Seenot brachte. Jeder schnappte, was er tragen konnte, Teller, Saucen, Besteck, alles landete irgendwo in der Küche, manches in der Eile auf dem Boden. Und Daria machte sich sofort über die Holzspieße her, auch wenn das Fleisch nicht mehr dran war.

Rasch nahm ich ihr die Hölzchen aus dem Maul und dachte, das wäre erledigt. Bis ich Tage später, beim Kehren, komische Geräusche hörte, als ich mit dem Besen hinter der Couch sauber machte. Hervor kamen drei angenagte Holzspieße. Daria stand sofort neben mir und wollte mir die Beute abknöpfen. Ich rief: „Nein!“, weiß jetzt aber, was wir ihr im Juni zum Geburtstag schenken werden: eigene Grillspieße – mit Fleisch dran.