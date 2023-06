Über den Tellerrand: Nicht nur Exceltabellen können uns überraschen

Man kann also mit der Sicherheit einer Exceltabelle sagen, dass Tourismus nicht Erwartungs-, sondern mehr Überraschungsmanagement sein sollte. Das mögen wir beim Geburtstag und zu Weihnachten ja auch, warum also nicht im Urlaub? Das Entdecken ist der eigentliche Gewinn einer Reise, nicht das Abholen der Bestätigung, dass es wo eh schön ist. Man merkt das auch daran, dass es einem beim zweiten Mal selten so gut gefällt wie beim ersten Mal und dass man spätestens beim dritten Mal sagt, dass es früher halt schon schöner war. Ist ja mit dem Sommer, Stichwort Meteorologe, nicht viel anders: erster Sonnentag fantastisch, am zweiten googelt man „Beschattungssysteme“, am dritten googelt man, wann es endlich wieder abkühlt.

Um diesem Trott zu entkommen, müssen wir uns wieder mehr umschauen, was ist denn eigentlich hinter dieser Ecke, wie könnte denn das schmecken, was gibt es denn hier und dort eigentlich für Sehenswürdigkeiten? Im Burgenland zum Beispiel oder in Dortmund.