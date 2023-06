Über den Tellerrand: Familienurlaub ist eine Schicksalsgemeinschaft

Am sensibelsten ist das Halten der Balance bei Eltern- Kind-Urlauben. Das wird einem jetzt vor dem Sommer und eine Woche vor dem Vatertag sonnenklar. Es gilt allgemein das Credo, dass Familienreisen allen gefallen müssen. Daran kann man, wie an fast allem, in dem das Wort allen steckt, eigentlich nur scheitern. Anfangs scheitern die Eltern, wenn sie sich mit ihren Babys bis Kleinkindern auf Urlaube einlassen, die kein nüchterner Mensch je nur für sich buchen würde. So ertragen sie dann Animateure am Pool oder Bällebäder, bei denen sie wirklich alle Hygienedogmen, die sie sonst für ihren Nachwuchs aufgestellt haben, vergessen.

Später scheitern dann irgendwann die Halbwüchsigen oft daran, ihren Erzeugern (Danke für dieses Wort, Christine Nöstlinger!) glaubhaft zu versichern, dass Vierzehnjährige natürlich alt genug seien, alleine mit dem Zug in ein entlegenes Eck Europas zu tingeln, um dort vier Tage einem Festival beizuwohnen, und nein, man braucht da höchstens (!) ein Zelt. Folglich scheitern dann ein paar Jahre lang beide Parteien am Finden adäquater Reiseziele und einigen sich auf solche, die beide Seiten gerade noch ertragen können.

Am schönsten ist vielleicht die Zeit zwischen Kleinkind und Teenager. Da kann man sich zu Hause hinsetzen und bekommt auf die Frage, wer denn worauf Lust hat, manchmal tatsächlich Antworten, die eine Schnittmenge eröffnen. Wer besonders tollkühn ist, lässt sogar jedes Mitglied der Herde einen Programmpunkt einbringen, auf den sich dann alle einlassen müssen. Und gelegentlich hält eine so gefundene Balance ein ganzes Eltern-Kind-Leben lang an.