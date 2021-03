Ein echter Italiener spricht manchmal mit vollem Mund

Ich las die Geschichte, während ich einen Teller Orecchiette mit kurz angebratener Salsiccia und einem Löffel Pesto rosso mampfte, denn Orecchiette mampft man immer. Ich sprach mit vollem Mund im Geiste mehrmals den Namen Cascatelli aus, einmal auch ein bisschen stimmhaft, womit ich mir die KURIER-Ausgabe vor mir versaute, und kam zum Schluss: Der Name verspricht Erfolg. Damit eine Pastasorte sich von den Hunderten (Kollegin Teufl schreibt von bis zu 600) Konkurrenten abhebt und die Menschen sie sich merken, muss der Name Zweierlei sein: einfach und sinnlich. Man muss ihn sich merken, aber so aussprechen können, als ob man Italiener oder gerade in Schlafzimmer- stimmung oder in der Kinderbueno-Werbung (la bocca, Sie erinnern sich?) ist. Versuchen Sie mal: Fettuccine, Maccheroni, Cannelloni, Lasagne. Einzige Ausnahme: Gnocchi, aber die sind erstens eh aus Erdäpfeln und zweitens meist als Knotschi tituliert.