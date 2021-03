Auf Sardinien gibt es die seltenste Pasta der Welt

Kann es denn wirklich so schwer sein, diese Faden-Nudeln zu ziehen? Im Hotel „Su Gologone“, wunderschön gelegen nahe der nordsardischen Kleinstadt Oliena, kann sich jeder daran versuchen. Raffaella Marongiu klatscht den vorgeformten Hartweizengries-Klumpen auf ein Holzbrett und schaut erwartungsvoll in die Runde der deutschsprachigen Hotelgäste. Sie sind skeptisch, wollen vor dem Selbstversuch erst einmal sehen, wie die eigenartige Bindfaden-Pasta entsteht. Raffaella krempelt die Ärmel hoch, stippt ihre Finger mal in eine Schale mit Salzwasser, mal in eine mit Süßwasser, greift sich kraftvoll ein Stück Teig aus dem Klumpen und rollt daraus mit ihren Handballen eine etwa fünfzig Zentimeter lange Wurst. So weit, so einfach.

Jamie Oliver bis Otto Waalkes: Fäden Gottes

Die beiden Teigwurst-Enden klebt sie sich in die linke Handfläche, so dass ein U aus Teig zwanzig Zentimeter herunterhängt. In diese U-Schlaufe greift Raffaella hinein, zieht sie lang wie ein Gummiband und klebt sich diese zweite Schlaufe ebenfalls in die Hand. Zwei Schlaufen, also hängen nun vier Stränge herunter. Sie ähneln entfernt dicken, karibischen Dreadlock-Haarbündeln.