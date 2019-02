"Tagebuch": Als Kritik auf keine Kuhhaut ging

Am Dienstag wird die Ski-WM 2019 mit dem Damen-Super-G in Åre eröffnet. Dort, wo die in den USA bekannteste US-Skifahrerin (das ist noch immer NICHT die überragende, doch offensichtlich zu skandalbefreite Mikaela Shiffrin) bei der letzten WM auf schwedischem Schnee 2007 zwei Mal Silber gewann und davor gestanden hatte, dass sie auf europäischen Flughäfen das US-Logo ihrer Sporttaschen überklebe:

Weil die Abneigung gegenüber Amerikanern manchmal schon unerträglich sei.

„Zum Glück können noch viele Menschen zwischen George W. Bush und den USA unterscheiden“, sagte Lindsey Kildow. Inzwischen heißt sie längst Vonn. Und der US-Präsident zur ihrer mäßigen Begeisterung Donald Trump.