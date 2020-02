Stehend liegend rein

Bei einer Biathlon-Übertragung sagte unlängst der Reporter: „Jetzt kommt er zum stehend Liegen.“ Naturgemäß hat er das nicht geschafft. Stehend liegen – das ist dann schon eher Eishocken. In diesem Zusammenhang können wir gar nicht anders, als uns an eine Biathlon-Schlagzeile in einer deutschen Zeitung zu erinnern: „Morgen müssen es die Damen beim Scheißen richten.“

(Co-Kommentatorin Alexandra Meissnitzer rief kürzlich bei einem Skirennen: „Man neigt oft dazu, dass man zu weit von hinten reingeht.“ Aber so ist das in Österreich, bei uns gibt es zwei beliebte Sportarten: Skifahren – und von hinten Reingehen.)

Wir haben übrigens einen Weltmeister im Schneepflugfahren, und zwar nicht auf Ski, sondern mit der Pflug-Maschine. In der „ZiB Nacht“ verriet er, wie es geht: „Man muss sich vortasten und schauen, dass man das genau erwischt.“