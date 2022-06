Sommergetier

Endlich Sommer. Raus in die Natur – auch wenn dort die üblichen Verdächtigen lauern: die Sommertiere. Im Sommer wird gern aus jeder Mücke ein Tiger gemacht, schon hat man die aggressive Tigermücke, die der Klimawandel in unsere Gegend lockt; ganz zu schweigen vom Eichenprozessionsspinner, dessen gefährliches Larvenstadium wir hoffentlich mit knapper Not überleben.

Eine Kuh ist heuer noch nicht ausgebüxt, dafür sechs Stachelschweine im Tierpark Pamhagen, von denen zwei nun als Wildstachelschweine durch den Seewinkel streunen. Und Stachelschweine sind angeblich schwer einzufangen – so wie die Sommertiergeschichten, die, wenn erst einmal aus einer Mücke ein Tiger gemacht wurde, Kreise ziehen. Dabei ist das Burgenland heuer bereits belastet: „Schlange taucht bei Kinderfest in Oberwart auf“, lautete der Sommertiergruselschocker der Vorwoche. Zum Glück sind Pamhagen und Oberwart fast 100 km entfernt. Nicht auszudenken, was passiert, wenn zwei Sommertiere aufeinander treffen.