Stachelschweine aus Steppentierpark im Burgenland ausgebüxt

Sechs Stachelschweine sind aus dem Steppentierpark Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See) entlaufen, nachdem jemand am Pfingstmontag das Gitter des Geheges eingetreten haben dürfte, hieß es aus dem Zoo nach einem "Krone"-Bericht. Vier Tiere dürften sich noch auf dem Tierparkgelände, zwei jedoch außerhalb befinden.

Schon im vergangenen Jahr sind in Pamhagen Stachelschweine aus dem Gehege entlaufen, da ein Tierpfleger die Tür bei starkem Wind offen ließ. Diesmal jedoch sei das Gitter eingetreten worden. Es seien "entzückende Tiere", die aber schwierig einzufangen seien.

Suche immer abends

Stachelschweine sind nachtaktiv, nach ihnen werde daher immer abends gesucht, erklärte der Betreiber des Steppentierparks Johann Acs im ORF Burgenland. Das Leben im freien Gelände sei für die Nagetiere grundsätzlich kein Problem.