Teile des Botanischen Gartens wegen Eichenprozessionsspinner gesperrt

Seit Mittwoch ist der obere Teil des Botanischen Gartens der Universität Wien gesperrt. Grund dafür ist der Eichenprozessionsspinner. "Die Tiere sind am frühen Morgen kurzfristig entdeckt worden", sagt David Bröderbauer, Sprecher des Botanischen Gartens zum KURIER. Vorsorglich wurden deshalb insgesamt drei Hektar des acht Hektar großen Gartens abgesperrt.

Die Tiere seien in mehreren Bereichen beobachtet worden. Wie es derzeit aussieht, handle es sich aber um einen punktuellen Befall an wenigen Bäumen, sagt Bröderbauer. Gefahr für den Menschen bestehe demnach nur, wenn man unmittelbar unter einem befallenen Baum stehe. Vorsorglich habe man sich dennoch dazu entschieden, den gesamten oberen Bereich abzusperren.

Stärke des Befalls noch unklar

Wie stark der Befall tatsächlich ist, müsse erst erhoben werden. Die zuständige Firma komme aber erst am Nachmittag, dann ist auch mit genaueren Informationen zu rechnen.

An der Entfernung der Nester arbeite man aber bereits. "Wir sind zuversichtlich, dass wir den oberen Bereich vielleicht schon morgen oder spätestens am Pfingstwochenende wieder öffnen können", sagt Bröderbauer.

Kein Befall in den Bundesgärten

In den Bundesgärten, zu denen unter anderem der Augarten, der Burggarten und der Schlosspark Schönbrunn gehören, ist hingegen kein Befall gemeldet worden. Der Eichenprozessionsspinner tritt in Wien zur Zeit des Eichenaustriebs im April oder Mai auf. Auch das Wetter und das zur Verfügung stehenden Futter beeinflussen den Zeitpunkt. "Wir erwarten in unseren sieben Gärten heuer keine starke Saison", sagt ein Sprecher der Bundesgärten.

Behandelt wird der Befall in den Bundesgärten mit dem Bakterium Bacillus thuringiensis, das die Populationen biologisch eindämmt. Auf Insektizide werde verzichtet.

4.000 behandelte Bäume in den Stadtgärten

Ähnlich sieht die Situation derzeit in den Wiener Stadtgärten aus. Immer wieder seien Meldungen zu Eichenprozessionsspinnern eingegangen, dabei habe es sich aber stets um eine Verwechslung mit der Gespinstmotte gehandelt, sagt Christian Eigner, vom Pflanzenschutzdienst der MA 42. Eichenprozessionsspinner seien in den Wiener Stadtgärten heuer aber keine gefunden worden.

Das liege daran, dass der Großteil der 4.000 städtischen Eichen in diesem Jahr bereits mit einem biologischen Mittel behandelt worden sei. Durch die Aufnahme dieses Mittels würden die Raupen absterben, noch bevor sie die Brennhare ausgebildet haben.

Derzeit befinden sich die Tiere im dritten Stadion, in dem die reizenden Brennhaare gebildet werden. Die Behandlung der Bäume mit dem biologischen Mittel müsse deshalb innerhalb dieser Woche abgeschlossen werden. Sobald die Tiere Brennhaare besitzen, müsse man nämlich andere Methoden wählen. Etwa Absaugen oder Abspritzen. "Wenn man die Tiere nur abtötet, bleiben die Haare auf dem Baum und können mit dem Wind heruntergeweht werden. Die Gefahr bliebe also bestehen", sagt Eigner.

Dass die Eichenprozessionsspinner erst jetzt entdeckt werden, sei nicht ungewöhnlich: "In den letzten Wochen waren die Nester so groß wie ein Tischtennisball. Das kann auch mal ein Gärtner übersehen. Jetzt aber werden sie so groß wie ein halber Basketball, da sind sie dann schon deutlich auffälliger."