Stinkende Titanenwurz: Blühende Penispflanze wird untersucht

Das seltene Naturschauspiel dauert nur 24 bis 48 Stunden. Während dieser Zeit verströmt die Pflanze einen bestialischen Gestank, der dem eines Kadavers ähnelt. Damit lockt die Titanenwurz Insekten an, die als Bestäuber dienen sollen. „Als ich am Sonntag mit dem Rad angekommen bin, habe ich den Gestank bis auf die Straße gerochen. Spätestens da wusste ich, dass sie blüht“, sagt Prehsler. Am Montag war der Geruch dann nicht mehr so intensiv. Zumindest haben sich die Besucherinnen und Besucher nichts anmerken lassen. Ganz anders sah das bei einer Kindergartengruppe aus. Ihren Gesichtern und den mit kleinen Fingern zugehaltenen Nasen sah man den Ekel an.

Spektakel bald zu Ende

Lange wird das Spektakel aber nicht mehr dauern. Schon bald werde die Blume in sich zusammenfallen.