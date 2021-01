Soll auch meine Tochter ein Testament errichten?

Wenn der Verstorbene kein Testament errichtet hat, kommt es zur gesetzlichen Erbfolge. In dieser erben zunächst Kinder und Ehepartner. Sind weder Kinder noch Ehepartner vorhanden, dann erben Eltern und deren Nachkommen. Gibt es auch in dieser Linie keine Nachkommen, so erben in der 3. Linie Großeltern und deren Nachkommen.

Sollten Sie daher vor Ihrer Tochter versterben und Ihre Tochter zum Zeitpunkt ihres eigenen Todes noch kinderlos und unverheiratet sein, wäre ohne Testament tatsächlich der Vater Ihrer Tochter Alleinerbe des gesamten Vermögens Ihrer Tochter.

Falls Ihre Tochter ohne Testament auch vor Ihnen verstirbt, müssten Sie sich die Verlassenschaft mit dem Vater Ihrer Tochter je zur Hälfte teilen.

Mit der Erbrechtsnovelle 2015 wurde allerdings das Pflichtteilsrecht von Eltern abgeschafft. Seit 1. 1. 2017 sind daher nur noch die Nachkommen sowie der Ehegatte oder eingetragene Partner des Verstorbenen pflichtteilsberechtigt.

Nur Personen, die Kinder haben und/oder verheiratet sind, können daher nicht völlig frei über ihr Vermögen nach ihrem Tod bestimmen. Diese müssen ihren Nachkommen und dem Ehegatten oder eingetragenen Partner einen Pflichtteil hinterlassen. Der Pflichtteil ist jeweils die Hälfte des gesetzlichen Erbrechts.

Solange Ihre Tochter daher unverheiratet und kinderlos ist, kann sie über ihr Vermögen in einem Testament zur Gänze frei verfügen. So kann sie jede beliebige Person zum Erben einsetzen und auch sogenannte Ersatzerben bestimmen.

Möchte Ihre Tochter daher verhindern, dass nach ihrem Tod ihr Vater Alleinerbe ihres gesamten Vermögens wird, muss sie ein Testament errichten. In diesem kann sie Sie als ihre Mutter zur Alleinerbin bestimmen. Für den Fall, dass Sie das Erbe nicht antreten können oder wollen, kann Ihre Tochter dann noch einen oder mehrere Ersatzerben einsetzen. Durch die Einsetzung eines anderen Erben in einem Testament wäre der Vater Ihrer Tochter dann gänzlich vom Erbe ausgeschlossen. Unabhängig davon wie eng das Vater-Tochter Verhältnis ist, bestehen ja seit 1. 1. 2017 Pflichtteilsansprüche der Eltern nicht mehr.

Ich rate Ihrer Tochter daher dringend, sich anwaltlich beraten zu lassen und ein Testament zu errichten.