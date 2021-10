Sex als Trost: Der Akt als Reaktion auf Trauer

Zu vögeln, ist Aufputsch- und Beruhigungsmittel in einem. Dabei beamen sich Menschen in eine andere Dimension, weg von dem, was ist. Ein Vergessen, wenn auch nur für schnelle Momente. Darin liegt eine große Gefahr, denn im schlimmsten Fall entsteht daraus eine Nonstop-Flucht mit Suchtcharakter. Statt die Leere zu spüren, tiefe Traurigkeit oder Verzweiflung, betäuben sich Menschen mit Verschmelzungsfantasien. Rennen von sich selbst weg und von ihren tiefen Emotionen. Dann wird nicht verarbeitet, sondern verdrängt. Genau genommen, fungiert der Akt nun als Droge, von der man nie genug kriegen kann. Sinnliches Erleben als Trost, der alles vergessen macht, was bedrückt und daher nicht gespürt/gesehen werden möchte. Eros schenkt (vermeintliche) Fülle und eine Form von Erlösungsträumen, die befreien. Das hat schon der berühmte Psychotherapeut Irvin D. Yalom in seinen vielen Arbeiten und Büchern thematisiert. In „Denn alles ist vergänglich“ schreibt er: „Ich halte Sex für den Antagonisten des Todes schlechthin. Ist der Orgasmus nicht der primäre Lebensfunke? Ich weiß von vielen Beispielen, in denen sexuelle Gefühle entstehen, um Todesängste zu neutralisieren.“ Nicht nur: Auch Trennungen von einem geliebten Partner – ohne, dass dieser stirbt – werden manchmal mit einem Übermaß an Sex übertüncht. Ebenso Liebeskummer, oder das Entdecken einer Affäre. Ein Phänomen, das zuletzt als „Rebound-Sex“ bekannt wurde. Sex fungiert hier ebenso als Schmerzkiller: flüchtige One-Night-Stands, um Gefühltes oder die bittere Realität zu mildern oder aber um den eigenen Selbstwert zu pimpen. Das kann kurzfristig helfen – eine langfristige Strategie ist’s allerdings nicht. Irgendwann müssen wir in alles, was schmerzt, eintauchen, um es für immer zu integrieren.