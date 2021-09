Glamour von gestern: Ist der Playboy ausgestorben?

Hohepriester des Hedonismus

All das schützt vor dem Aussterben nicht. Playboys gibt es nicht mehr, so wie es keine Sexbomben, It-Girls, Pin-ups mehr gibt. Doch für eine gewisse Zeitspanne, da steppte der Bär: nachdem man hierzulande aus den Trümmern der Nachkriegszeit in die biederen Fünfzigerjahre schlitterte. Eine gute Zeit lang, bevor die sexuelle Revolution der Sechziger am Horizont dämmerte (zumindest in Amerika) und gaaanz lange, bevor die Hippies und Hendrix endgültig alles auf den Kopf stellten); als abends „Was bin ich“ lief und man morgens früh aus dem Bett hüpfte, Butterbrot und Knacker eingepackt, und dann husch, husch in die Arbeit. Eine Zeit, als beim Sex das Licht ausgeschaltet blieb.

In dieser Zeit eroberten Playboys sich in einem exotisch glamourösen Gegenentwurf zur eigenen Wirtschaftswunder-Welt ein Leben, das für viele unerreichbar schien. Und unerhört. Playboys waren anti-bürgerlich, verrucht, Outlaws des Sex. Hohepriester des Hedonismus. Aber kultiviert. Ihre Spielplätze: auf jeden Fall die Côte d'Azur, am besten Monte Carlo und Saint-Tropez. Portofino, St. Moritz. Überall dort, wo ein gut frisierter Mann, der sich selbstsicher durch die luxuriösen Requisiten des Jetset zu bewegen verstand und eine Vorliebe für schöne Frauen, schöne Autos, Genuss und Abenteuer besaß, sich beherzt auszutoben imstande war.