Recht praktisch: Warum bekommen wir plötzlich keinen Kredit mehr?

Liebe Frau L., auch wenn sich an Ihrem Einkommen und an Ihren vorhandenen Eigenmitteln nichts geändert hat, kann es sein, dass es in Zukunft schwieriger ist, an einen Kredit zur Finanzierung einer Wohnung zu kommen. Offenbar zieht Ihr Bankbetreuer schon jetzt die strengeren Kriterien zur Kreditvergabe heran, welche eigentlich ab Mitte 2022 gelten sollen. Ziel dieser Neuerungen ist es, Privatpersonen davor zu schützen sich im Zuge der Anschaffung von Wohnraum zu stark zu verschulden. Gerade im Zusammenhang mit den bevorstehenden Zinssteigerungen kann es sonst schnell zu einer Überschuldung kommen.

In Zukunft wird es notwendig sein, zumindest zwanzig Prozent Eigenmittel vorzuweisen. Derzeit liegt der Eigenmittelanteil bei den meisten Krediten deutlich unter diesem Wert. Auch bei der Höhe der Kreditrate wird es Änderungen geben. Unter der Kreditrate versteht man dabei die Summe aus Zins- und Tilgungszahlungen. Diese darf zukünftig je nach Laufzeit und Fixzinssatzbindung maximal dreißig bis vierzig Prozent des monatlichen verfügbaren Nettoeinkommens betragen. Derzeit beträgt der Schuldendienst bei etwa zwanzig Prozent der vergebenen Kredite deutlich über vierzig Prozent. Steigen die Zinsen, würde dieser Anteil nochmals deutlich höher werden.

Die dritte Änderung betrifft die Laufzeit der Kredite. Darlehen sollen in Zukunft eine maximale Laufzeit von 35 Jahren haben. Derzeit hat etwa jeder zehnte Kredit eine längere Laufzeit. Gerade diese Maßnahme soll auch vor zu großen Überraschungen bei variablen Zinssätzen schützen.

All diese Änderungen betreffen bestehende Kredit nicht, sondern sind von den Banken nur für die Neuvergabe von Krediten zwingend zu berücksichtigen. Sie betreffen daher grundsätzlich nur die zukünftige Gewährung von Krediten zur Finanzierung von Wohnraum. Den Banken steht es aber offen, auch bereits jetzt Kredite nur mehr nach den strengeren Bedingungen zu vergeben. Ob in Zukunft tatsächlich weniger Kredite vergeben werden, da einige zukünftige Wohnungskäufer die nun strengeren Vergabekriterien schlicht nicht mehr erfüllen werden, kann zurzeit noch nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Derzeit könnten Sie sich aber noch nach einer anderen Bank umsehen, die Ihnen allenfalls zu den weniger strengen Rahmenbedingungen eine Finanzierung Ihrer Traumwohnung doch noch ermöglicht. Im Hinblick auf die große Wahrscheinlichkeit von Zinssteigerungen in den nächsten Jahren sollten Sie bei der Aufnahme eines Kredites mit variablen Zinsen aber genau überlegen, ob Sie sich die höheren Tilgungsraten auch bei höheren Zinsen noch leisten können.

