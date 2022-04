Was muss man bei einem Listenhund beachten?

Diese Hundekarte müssen Sie immer mit dem Hundeführschein gemeinsam mitführen, wenn Sie mit Ihrem Hund unterwegs sind. Die Hundeführscheinprüfung müssen Sie mit Ihrem Hund in einem Zeitraum von 21 bis 24 Monaten nach der ersten Prüfung wiederholen.

Im Übrigen muss auch jede Person, der Sie zukünftig Ihren Hund anvertrauen, einen verpflichtenden Hundeführschein absolvieren. Wer einen Listenhund auch nur vorübergehend oder kurzfristig betreut, muss über einen gültigen Hundeführschein verfügen. In diesem Fall muss die Prüfung allerdings nicht nach 21 bis 24 Monaten wiederholt werden.

Listenhunde müssen in Wien an allen öffentlichen Orten sowohl an der Leine geführt werden, als auch einen Maulkorb tragen. Eine Auswahl wie bei anderen Hunden gibt es bei Listenhunden nicht. Nur in den komplett umzäunten Hundezonen darf ein Listenhund ohne Maulkorb und Leine unterwegs sein. Wenn man mit einem Listenhund Gassi geht, darf man darüber hinaus nicht mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut haben. Bei einem Verstoß droht eine Verwaltungsstrafe bis zur Höhe von 1.000 Euro.

In allen öffentlichen Verkehrsmitteln benötigt auch ein Hund einen Fahrschein. Hunde, die in eine Tasche oder Transportbox passen, benötigen keinen eigenen Fahrschein. In allen öffentlichen Verkehrsmitteln gilt für alle Hunde Maulkorb- und Leinenpflicht. In Wien müssen Sie außerdem eine Haftpflichtversicherung (Versicherungssumme mindestens 725.000 €) für Ihren Hund abschließen und während der gesamten Zeit, die der Hund bei Ihnen lebt aufrechterhalten. Damit sollen allfällige Sach- oder gar Personenschäden abgedeckt werden.

Rechtsanwältin Maria In der Maur-Koenne

beantwortet juristische Fragen zu praktischen Fällen aus dem großen Reich des Rechts.