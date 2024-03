Die Jagd nach den spukenden Flecken auf der Jacke. Ghostbusters, bitte kommen!

Bei der Frage an die Kolleginnen, was ihnen in letzter Zeit an Missgeschicken widerfahren ist, kamen wir schnell auf das Thema Flecken zu sprechen. V. hat zum Beispiel einen Salat auf der Couch gegessen und muss als Folge davon mit Kernölflecken auf ihren Polstern leben, die sie nicht mehr rausbekommt (sollten Sie ein wirksames Hausmittel kennen, ist Ihnen der Dank der Kollegin gewiss). Eine weitere Kollegin hat eine Jacke, an der Flecken auftauchen, wieder verschwinden und kurze Zeit später an anderer Stelle wieder auftauchen. Dass es auf ihrer Jacke wirklich spukt, will sie uns demnächst beweisen – die Nummer von den Ghostbusters haben wir zur Sicherheit jedenfalls schon rausgesucht.

Noch schlimmer sind natürlich Flecken oder andere sichtbare Makel, die man kurz vor einer Besprechung auf seiner Kleidung oder an sich entdeckt. In einem früheren Job bin ich einmal mit dem Chef im Aufzug gefahren. Ich habe erst später beim Blick in den Spiegel bemerkt, dass ich mir das freundliche Lächeln lieber hätte sparen sollen. An meinen Zähnen war viel zu deutlich zu erkennen gewesen, was ich zu Mittag gegessen hatte. Seitdem gilt für mich eine Null-Mohn-Politik im beruflichen Kontext.