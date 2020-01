Platzangst? „Platz!“-Angst.

Erst wenn ich das Kommando wiederhole und mit einem international – also auch für schwerhörige Beagles – verständlichen Handzeichen versehe (rechte Hand flach in Richtung Boden führe), legt sie sich widerwillig in die Platz-Position.

Po-Sitzion, sollte man sagen: Darias Vorderläufe sind nicht in Ruhe-, sondern in Lauerstellung, wartend, wann sie sich endlich zur „Sitz!“-Haltung aufrichten dürfen. Und das, obwohl wir in der Hundeschule gelernt haben, der direkte Wechsel von „Platz!“ zu „Sitz!“ sei schwierig. Nicht für Daria. Die findet nur Flachliegen auf Kommando entwürdigend.

Als wir beide zur BH-Prüfung antraten, war das für Daria ein Klacks – offizieller Zweck der Übung: Der Hund soll einfache Gehorsamsübungen ausführen können und ein angemessenes Sozialverhalten in der Öffentlichkeit zeigen. Na klar brillierte sie da: Bei-Fuß-Gehen; Warten, bis ich sie rufe; ohne mich an einem Baum sitzen, während Menschen mit Hunden vorbeigehen; Begegnungen mit Joggern, Radfahrern, Autofahrern ... Alles locker, hat ihr Spaß gemacht.

Bis auf ein Kommando: „Platz!“ Ich wusste, Daria würde nicht zehn Minuten im nassen Gras auf ihrem kaum behaarten Bauch liegen. Es war dann ein nebelig-kalter Herbstmorgen, und da wusste ich es noch mehr. Also verzichteten wir freiwillig auf die 10 Punkte für „Platz!“ und Daria machte stattdessen „Sitz!“.

Die Prüfung haben wir bestanden. Und alle weiteren Prüfungen, vor die uns das Leben stellt, bewältigen wir ebenso.