Nicht gesucht, aber gefunden

Dieser Tage kam eine Kundin zu mir in die Bibliothek (ich arbeite dort sozusagen als Nebenerwerbs-Menschen-und-Bücherfan). Sie brachte das Buch „Ein Beagle namens Daria“ zurück und empfahl es der hinter ihr angestellten Kundin mit den Worten: „Sehr amüsant, da weiß man hinterher, wer sich wen ausgesucht hat, nämlich der Hund seine Leut’ und nicht umgekehrt.“ Es war die freundliche Art, mir zu sagen, dass mir Daria auf der Nase herumtanze.

Und wenn ich ganz ehrlich bin, stimmt das ja, ein bisschen zumindest. Ich würde es nur niemals zugeben. Unlängst tanzte Daria wieder einmal auf meiner Nase – und am Abgrund – herum. Sie mit ihrem vierbeinigen Allradantrieb tänzelte grazil am gatschig-rutschigen Rand, von dem aus man in die Tiefe sieht und die Fallhöhe eindeutig zu hoch ist.

Ich mit meiner Höhenangst kann dort nicht hin. Sie zeigt mir die lange Nase, indem sie auf- und abhüpft und dabei auf meinen Nerven herumtrampelt, als wolle sie mir beweisen, dass meine Panik völlig unbegründet sei.

Dank Überredungskunst in Form von Hundekeksen kommt sie schließlich doch zurück auf den Weg. Wir gehen weiter. Ich denke bei mir: „Hat Daria sich tatsächlich mich ausgesucht? Um mir meine Höhenangst kleinzutrampeln?“