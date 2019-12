Pfeift aus dem allerersten Loch

Daria leidet seit Jahren unter Spondylose, was bei Nässe, Kälte und Wetterumschwung zu schmerzhaften Entzündungen entlang der Wirbelsäule führen kann. Wasserdichte, wärmende Kleidung hilft. Es war allerdings mühsam, Daria so weit zu bringen, dass sie, die Hundejacken für Zwangsjacken hält, das akzeptiert.

Auf Spott reagiere ich daher extrem allergisch – wohl auch deshalb, weil ich jede Form der Hundebekleidung peinlich fand, ehe ich selbst einen Hund hatte, der sich nur mit Mühe bewegen konnte und dabei vor Schmerz aufjaulte.

Wenn mir heute jemand sagt: „Zieh ihr das aus! In freier Wildbahn gehen die Hunde ja auch im eigenen Pelz und nicht in dem von Chanel“, reagiere ich schroff. Meist ätze ich: „Geh bitte! In freier Wildbahn gehen die Hunde ja auch abends ins warme Wohnzimmer und schlafen auf der Couch. Und wenn sie Rheuma haben, kommt der Notarzt. Ein Haustier ist bitteschön kein Wildtier.“

All das schoß mir durch den Kopf, als ich überlegte, wie ich den hinter uns gehenden Mann zur Rede stellen sollte. Schließlich war ich so wütend, dass ich mich umdrehte und schnauzte: „Sparen Sie sich ihren dreckigen Grinser, der Hund hat Rheuma!“ Eine sehr überraschte Frau schaute mich fragend an. Der Mann war wie vom Erdboden verschluckt. Mich verschluckte der Erdboden in diesem peinlichen Moment leider nicht.