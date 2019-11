Daria, der letzte Weihnachtshund

Das Leben rumpelt mitunter ganz schön heftig. Im Grunde ist ja immer der falsche Zeitpunkt für Verluste und Abschiede. Aber es scheint, als würden sie Richtung Weihnachten hin noch ein wenig schwerer wiegen.

Und so kam es, dass dieser Tage zwei unserer Patchworkfamilienhündinnen, unmittelbar nacheinander, die Bühne des Lebens verlassen haben. Ich war traurig – über die Nachricht an sich. Darias Stimmung war ebenso gedämpft – einfach nur deshalb, weil sie spürt, wenn mich etwas bedrückt. Hunde trauern schon, allerdings nicht über Nachrichten am Telefon, sondern über tatsächlich Erlebtes. Wenn also, sagen wir, Daria das nächste Mal bei Omas Tür hineinfetzt, um Jessi zu begrüßen, wird sie erst allmählich bemerken, dass etwas anders ist.

Sie wird die alte Freundin suchen und nicht verstehen, dass Jessi schon so alt war, dass sie nun nicht mehr da ist und nie wieder da sein wird.