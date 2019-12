Genau am sonnigen Barbara-Tag fanden Daria und ich auf unserem Streifzug durch die Weingärten drei Kirschbäume. Ich war hin- und hergerissen zwischen der Überzeugung, dass das kein Zufall sein könne, und der Hemmung davor, den Bäumen auch nur einen Ast zu krümmen. Schließlich rang ich mich zu einer Entschuldigung bei jedem der drei Bäume durch, brach drei Zweige ab und bedankte mich. Daria schaute mir stirnrunzelnd zu, als würde ich den Hamster gießen oder den Gummibaum füttern.

Nur kurz legte ich die Zweige ins Gras, um mir die Nase zu putzen, da schnappte Daria sie sich und biss herzhaft hinein (in die Zweige, nicht in meine Nase). Mit einem Ast im Maul rannte sie sogar weg, als ich die heiligen Barbarazweige in Sicherheit bringen wollte.

Was noch übrig war, brachten wir heim. Wir legten die Zweige vorschriftsmäßig zuerst in den Tiefkühler, dann eine Nacht lang in die warme Wanne und stellten sie schließlich in die Bodenvase. Daria meinte zwar lapidar: „ Heiraten wird überbewertet.“ Aber sie hat inzwischen nicht mehr zugebissen.