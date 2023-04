Am Ostersonntag war hier von den „Planetenverkäufern“ die Rede, welche im vorigen Jahrhundert in den Straßen Wiens Glückslose verkauften. Gezogen wurden diese Lose von abgerichteten Papageien. Was die natürlich fahrlässig romantische Frage aufwirft: Brauchen wir nicht dringend wieder Planetenverkäufer? Wäre es nicht schön, an jeder Straßenecke Glück kaufen zu können, noch dazu von dressierten Papageien?

Unser geschätzter Leser Harald D. sieht das anders: „Ich befürchte, dass wir in der Politik zu viele Planetenverkäufer haben. Leute, die aus ihrem Bauchladen vorgefertigte Meinungen und Schlagworte herausziehen. Und von den Papageien, die Vorgegebenes nachplappern, will ich gar nicht reden.“

Da hat er auch wieder recht. Wenn man Richtung Politik blickt, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Planet schon längst verkauft ist. Und die Papageien werden immer mehr.