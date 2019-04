Paaradox: Ziemlich haarig

Oder b.): Zu tun, als wär’ nix, worauf dieselbe innere Stimme jubelt: Juhu, genau so machst du es! And the Winner is: Plan B! Zumal er stets blendend funktioniert hat. Etwa, wenn es um die Frage geht, wer das viele Laub im Frühling wegtut und er mir entgeistert entgegnet: Hä, welches Laub bitte, ich seh nix! ? Oder er den Papiermist offiziell für halb voll erklärt, obwohl darin nicht einmal mehr ein Papiertaschentuch Platz hat. Aber so. So bastelt er sich in seiner Fantasie ein Michi-Schlaraffenland, in dem Schnitzelsemmerln vom Himmel plumpsen, kein Hundehaar die Stimmung trübt und ein Volldolm namens gnä Kuhn immer drauf schaut, dass eh alles gut ist.

