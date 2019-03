Paaradox: Gemeinsam verschnupft

ER

Der Importeur eines ungewöhnlich heftigen Schnupfens war in diesem Fall ich. Und in so einem Moment überlege ich immer, was mich mehr quält: Die Niesattacken, die verstopfte Nase, der Schmerz in Kopf, Augen, Hals und Ohren? Oder die Nervosität meiner Frau, mit gelegentlich spürbaren Hysterie-Tendenzen, die sich vor einer Ansteckung fürchtet. Weil, eine Verkühlung könne sie bitte jetzt gerade echt gar nicht brauchen (im Unterschied zu mir, dem so ein körperliches Elend natürlich immerzu willkommen ist). Also ist gnä Kuhn von früh bis spät mit Belehrungen beschäftigt. „Kannst du bitte in einen anderen Raum gehen, wenn du niest?“, sagt sie dann betont distanziert. Oder: „Wäscht du dir eh so oft wie möglich die Hände?“ Oder: „Wenn du auf die Türklinken greifst, und die Tastatur und den Geschirrspüler, dann wisch’ nachher unbedingt alles ab.“ Gefühlsmäßig wäre es ihr am liebsten, mich mit dem ersten Kitzeln in der Nase in den Keller zu übersiedeln, um mich via Wäscheschacht mit allem Notwendigen zum Leben zu versorgen.“ Hauptsache, sie bleibt verschont.