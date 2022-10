Paaradox: Sticheleien

Der Weg zur Meisterschaft ist zäh – reif für den Ehe-Nobelpreis ist er noch lange nicht. Warum? Weil er mich mitunter zu wenig ernst nimmt. Ich war mir etwa sicher, dass er vor Ehrfurcht erstarren würde, wenn ich ihm von meiner neuesten Ambition erzähle. Nicht nur: Zum Erstarren sollte sich in meiner Vorstellung ein Kniefall gesellen, samt Lobpreisung. Doch der Umstand, dass ich seit Neuestem Tai-Chi-Schülerin bin, entlockte ihm nur folgenden lapidaren Satz: Ha, du merkst dir nicht einmal den Walzerschritt, das wird sehr lustig. Dann ahmte er Bruce-Lee-Bewegungen in Zeitlupe nach, hielt mir komplizierte Tai-Chi-Youtube-Tutorials aus China unter die Nase und fragte spöttelnd, ob ich bald auch so einen „Seidenpyjama wie diese Dame da“ (Anm.: eine Tai-Chi-Meisterin) tragen würde. Ich erwiderte, ob das alles sei, was er dazu zu sagen habe. Worauf er lachte: Klar. Denn erst, wenn du dereinst wie Chung San Feng durch die Wohnung schwebst, werde ich kaiserliche Demut walten lassen. Daran musste ich in meiner zweiten Tai-Chi-Stunde denken und verlor bei der Figur „Der weiße Kranich breitet seine Flügel aus“ rasch Fokus und Faden. Abends war ich deshalb sehr gereizt. Im Sinne der 5:1-Eheformel bemühte er sich mit ein paar Plattitüden um Deeskalation: 1. Schatzi, das war ja nur lieb gemeint. 2. Du musst nicht immer alles so ernst nehmen. Und 3., nachdem ich immer noch ein Schnoferl zog: Tut leid, das wollte ich echt nicht. Was tun? Mit asiatischer Weisheit reagieren: „Wenn das, was du sagen möchtest, nicht schöner ist als die Stille, dann schweige.“

